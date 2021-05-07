Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лето в столице выдастся теплым, в начале и конце сезона погода будет засушливой, а в июле – более влажной. Таким прогнозом поделился с РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В пролонгации на июнь, июль, август все более-менее прилично, норма с небольшим превышением по температуре, и по осадкам в норме", – уточнил синоптик.

Ранее Тишковец сообщил, что 10 мая погода в столице перейдет на летний режим. В этот день температура воздуха прогреется до 16–18 градусов, а уже на следующие сутки превысит 20 градусов.

