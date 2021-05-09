Синоптик рассказал, когда в Москву придет летнее тепло

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда москвичам ожидать потепления в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

"Девятое мая станет финальным днем холодной и очень дождливой первой декады месяца, средняя температура которой оказалась на целых полтора градуса ниже нормы, а по количеству осадков уже на 100% исчерпан месячный лимит", – сказал синоптик.

Он также подчеркнул, что с 12 мая в столице начнется метеорологическое лето с опережением климатического графика на две недели. Жителей и гостей города уже на следующей неделе ожидает почти безоблачная и сухая погода, а температура воздуха достигнет отметки в 24 градуса.

"Ночами в среднем будет не прохладнее плюс 7-12, а днем плюс 19-24, что соответствует многолетним показателям июня", – отметил Тишковец.

При этом в некоторые дни возможны ливни с грозами, а погода станет более летней и комфортной.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ждет Москву летом. Так, лето выдастся теплым, в начале и конце сезона погода будет засушливой, а в июле – более влажной.