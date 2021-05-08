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Общество

14:42

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра

общество погода

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве до 9:00 9 мая ожидаются дождь и ветер с порывами до 16 метров в секунду. Об этом предупреждает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.

В связи с такими погодными условиями пешеходов призвали не укрываться под деревьями. Предупреждение начинает действовать с 14:30 8 мая.

"Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что городские службы оперативно реагируют на заявки жителей о скоплениях воды.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу, 8 мая, может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Днем в Москве может выпасть 7–14 миллиметров, а местами – до 20 миллиметров.

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