До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в субботу, 8 мая, сообщает портал "Метеоновости".
По словам синоптиков, фактическое развитие синоптических процессов иногда приводит к уточнению прогнозов погоды даже на ближайшие 12 часов.
"Именно так повела себя погода сегодня. Циклон, еще утром находившийся над Ленинградской областью, раздвоился, и один из центров будет проходить через Московскую область. А это "грозит" более интенсивными осадками", – говорится в сообщении.
Днем в Москве может выпасть 7–14 миллиметров, а местами – до 20 миллиметров. С учетом ночного дождя это может составить до 40% майской нормы.
Еще одна корректива прогноза касается ветра, его порывы не превысят 12–14 метров в секунду. За счет дождя температура воздуха в городе составит 11–-13 градусов, что ниже нормы на 3–4 градуса.
Ранее ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 9 Мая. В ночь на воскресенье и в первой половине дня сохранится вероятность пасмурной погоды с короткими дождями. К вечеру погода начнет улучшаться.
Ночью 9 Мая ожидается 4–6 градусов, днем – около 12–14 градусов тепла. На будущей неделе прогнозируется антициклон – будет солнечно и без осадков.
Лето в столице выдастся теплым, в начале и конце сезона погода будет засушливой, а в июле – более влажной.
Тишковец сообщил, что 10 мая погода в столице перейдет на летний режим. В этот день температура воздуха прогреется до 16–18 градусов, а уже на следующие сутки превысит 20 градусов.
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