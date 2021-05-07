Москвичам рассказали о погоде 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 9 Мая, сообщает RT.

В ночь на воскресенье и в первой половине дня сохранится вероятность пасмурной погоды с короткими дождями. К вечеру погода начнет улучшаться.

"Поэтому, что касается утренних часов, на момент проведения парада погода будет оставаться сложной... Как раз в период с 09:00 до 11:00 ожидается облачность 7–10 баллов и высота нижней границы облачности от 400 до 900 метров. То есть почти сплошное пасмурное небо. Это сложные условия для групповых полетов", – рассказал синоптик.

По его словам, если авиация, задействованная для рассеивания облачности, "эффективно поработает", проведение воздушной части парада состоится.

Ночью 9 Мая ожидается 4–6 градусов, днем – около 12–14 градусов тепла. На будущей неделе ожидается антициклон – будет солнечно и без осадков.

В понедельник ночью еще будет прохладно, но уже днем столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов. Во вторник ожидается около 19–21 градуса тепла. В среду воздух прогреется до 21–23 градусов. Таким образом, к середине следующей недели город выйдет на температурный фон июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Северном полушарии средние температуры воздуха с мая по июль будут выше нормы с вероятностью 70%.

По словам синоптика, на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части – свыше 60%.

Он подчеркнул, что метеорологи пока не могут прогнозировать погоду на такой протяженный период, поэтому прогноз ВМО носит вероятный характер.

Также Вильфанд выразил мнение, что температура воздуха в летние месяцы на всей территории РФ будет около и выше нормы. Главным образом этот прогноз будет актуален для европейской части России.

По словам метеоролога, на большей части страны летом ожидается теплая погода. При этом Вильфанд оговорился, что прогноз на такой долгий срок нельзя назвать уверенным.

