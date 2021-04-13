Климатологи объяснили ускорение потепления климата в России

В Росгидромете заявили об ускорении климатических изменений в России. Прирост температуры в стране значительно превышает среднемировые показатели, подсчитали ученые. Разбираемся, с чем это связано, а также можно ли замедлить такие темпы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обернется катастрофами?

Прирост температуры в России с учетом данных 2020 года за 10 лет составил 0,51 градуса Цельсия. Об этом рассказал директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов. Среднемировой показатель, по его словам, при этом составляет 0,18 градуса.





Владимир Катцов директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать.

Климатические изменения, по мнению специалиста, приведут к росту числа опасных природных явлений и деградации многолетней мерзлоты. Также прирост температуры грозит сокращением морского льда в Арктике и его исчезновением на Северном морском пути. Вопрос лишь в том, когда и как это произойдет. Это климатологи сейчас и пытаются вычислить, отметил представитель Росгидромета.

Специалист полагает, что спасением для россиян при изменениях климата может стать большая территория страны. Разнообразие климатических зон поможет не эмигрировать за рубеж, а адаптироваться к новым условиям у себя на родине.

"Россия, в отличие от некоторых стран и особо уязвимых регионов, например малых островных государств в Тихом океане, которые в результате климатических изменений могут просто исчезнуть с лица Земли, располагает значительным адаптационным потенциалом", – подчеркнул эксперт.

Это далеко не первый негативный прогноз по российскому климату. Ранее катастрофически долгое лето к 2100 году россиянам предрекли китайские ученые. Они пришли к выводу, что с каждым годом количество летних дней увеличивается в странах Северного полушария, в том числе и в России. При этом зима, весна и осень становятся короче. По прогнозам ученых, через 80 лет российское лето будет длиться почти полгода.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также призвал россиян адаптироваться к изменениям климата. По его словам, в связи с глобальным потеплением нужно инвестировать в обводнения и мелиорацию.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Остановить реально?

Научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семенов рассказал Москве 24, что сведения о более быстром потеплении в России давно значатся в докладах Росгидромета. Однако этому факту есть вполне разумное объяснение, говорит климатолог.





Сергей Семенов научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Есть так называемый эффект арктического усиления. То есть Арктика теплеет быстрее всего остального земного шара. А у нас большая часть арктического побережья на суше. Поэтому у России средние цифры по глобальному потеплению получаются больше.

Причины, по которым в конкретных местах теплеет гораздо быстрее, не установлены, отметил Семенов. Это связано с циркуляцией воздушных масс, из-за чего атмосфера "перемешивается".

"Так складывается, что это потепление на некоторых частях суши проявляется сильнее, чем на других. России здесь в каком-то смысле не повезло. Наши территории на 66% под многолетней мерзлотой. Из-за потепления фундаменты жилых зданий, технических сооружений, трубопроводов имеют меньшую надежность и прочность", – сказал эксперт.

Семенов напомнил, что Россия является участником Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Страна полностью выполняет взятые на себя обязательства, отметил собеседник Москвы 24.

"В Киотском протоколе, подписанном внутри Рамочной конвенции, были сказаны конкретные цифры по ограничениям выбросов парниковых газов для каждой страны. Россия обязалась не превзойти уровень 1990 года. Это обязательство наша страна примерно к 2012 году полностью выполнила. Есть и дальнейшие планы, но они пока никаким специальным протоколом не оформлены", – подчеркнул Семенов.

Работа по ежегодной отчетности, сколько Россия выбрасывает парниковых газов, проводится в рамках той же конвенции, заключил специалист.

Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский в разговоре с Москвой 24 также отметил роль арктического усиления в быстрых темпах прироста температуры в стране. Однако это характерно не только для России, но и северных государств в целом, подчеркнул климатолог.





Александр Чернокульский научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Мир однозначно будет теплеть, а в России будет теплеть быстрее. Пока все складывается по агрессивному сценарию. Если к концу 21 века мир потеплеет на 3–3,5 градуса, то Россия – на 7–9 градусов.

"Но у нас теплеет быстрее не потому, что мы ничего не предпринимаем. Это происходит из-за физики климатических систем, когда прирост температуры в северных странах и Арктике выше", – подчеркнул эксперт.

Научно доказано, что современное глобальное потепление связано с жизнедеятельностью человека, отметил Чернокульский. Чтобы снизить прирост температуры, меры необходимо принимать по всему миру. Многие страны планируют снизить выбросы углекислого газа (CO2) до нуля к середине 21 века. В России также прогнозируется некое снижение. Однако, по словам эксперта, на данный момент оно не такое амбициозное по сравнению с другими государствами.