В WWF оценили вероятность установления в Москве парижского климата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в беседе с Москвой 24 оценил вероятность установления в столице парижского климата.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в Москве постепенно устанавливается такая же погода, как в Париже, из-за глобального потепления. По словам эксперта, в столице зимой уже потеплело на 3–3,5 градуса.

Со временем влияние Атлантики, которая создает теплый климат в Европе, будет только усиливаться, подчеркнул он. В ближайшие 30 лет потеплеет еще на 4–5 градусов. Если сейчас средние температуры января составляют около минус 5 градусов, то через четверть века в Москве зимой будет уже выше нуля. Летом в городе, по мнению Семенова, тоже станет теплее.

"Конечно, приведено очень образное выражение. В принципе, зимы у нас будут более мягкими, лето – более жаркое. Другое дело, что надо понимать: это не плавные и приятные потепления, а скачки погоды. То есть средняя температура будет приближаться к тому, что было в Париже в конце XX века", – объяснил Кокорин.

По словам эксперта, в то время во Франции были волны жары, они же грозят и москвичам. Ситуацию могут осложнить торфяники, добавил он. "Вокруг Парижа нет торфяников, а у нас в 2010 году людям было плохо не столько от температуры, сколько от дыма горящих торфяников. Поэтому мы тут будем в более тяжелой ситуации", – полагает собеседник Москвы 24.





Алексей Кокорин руководитель программы "Климат и энергетика" WWF Скачки температуры будут очень большими, равно как и осадки будут выпадать более неравномерно: вместо 10 слабеньких осадков, например, два очень сильных. То же самое с дождем, больше штормовых ветров.

По средней температуре к Парижу XX века Москва приблизится лет через 60–80, предположил климатолог. И это, по его словам, не естественный процесс, а антропогенный.

"Усиление человеком парникового эффекта из-за сжигания ископаемого топлива – угля, нефтепродуктов и газа – приводит к таким вот катаклизмам. Не к катастрофам ни для Москвы, ни для Парижа, но к катаклизмам, в целом неприятным", – подытожил Кокорин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе Москву накроют летние кратковременные дожди, сменяющиеся ясной погодой. Осадки начнут выпадать со среды.