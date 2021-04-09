Летние дожди накроют Москву в середине следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москву на следующей неделе накроют летние кратковременные дожди, сменяющиеся ясной погодой, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом осадки начнут выпадать со среды. До этого дня дождей не предвидится.

"Со среды возможны небольшие дожди, но будут они по летнему типу кратковременными. Когда подстилающая поверхность прогревается, воздух начинает подниматься вверх, формируются облака и выпадают осадки. Летом это классический вариант. Кратковременные осадки, затем вновь ясное небо", – приводит ТАСС слова синоптика.

Специалист подчеркнул, что до этого дожди формировались за счет влажного воздуха и конденсации водяного пара.

Ранее стало известно, что в Москве начнут распускаться почки на деревьях, когда оттает почва. Чаще всего это происходит в середине апреля, однако все будет зависеть от погоды.