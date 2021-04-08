"Весеннее окно" ожидает москвичей в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Настоящая весна вернется в столичный регион в ближайшие выходные, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога, главного специалиста "Метеобюро" столицы Татьяну Позднякову.
Пасмурная погода с дождем и мокрым снегом, которая будет в столице 8 и 9 апреля, покинет Москву уже в субботу.
"Начиная с 10 апреля столичную погоду будет определять антициклон, атмосферное давление будет расти, и дневные температурные показатели в городе достигнут 10–12 градусов. На следующий день, 11 апреля, температура воздуха поднимется днем до 13–15 градусов с положительными показателями. Ночные показатели тоже повысятся и не будут опускаться ниже минус 1 – плюс 3 градусов", – прокомментировала специалист.
По ее словам, с 10 по 12 апреля в Москве наступит "весеннее окно". Метеоролог также уведомила, что небольшие заморозки в апреле не будут напоминать зимнюю погоду. Даже при слабом морозе будет светить солнце.
Позднякова добавила, что апрель отличается переменчивостью погоды. Но до 15 числа в городе будет тепло и солнечно.
В четверг, 8 апреля, на столицу обрушились дождь и мокрый снег. В некоторых районах города возможен кратковременный прирост снежного покрова до 1–2 сантиметров. До конца дня местами порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.
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