Ливни и снегопад обрушились на Москву

Фото: Агентство "Москва"

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

На столицу обрушились дождь и мокрый снег. В некоторых районах города возможен кратковременный прирост снежного покрова до 1–2 сантиметров. До конца дня местами порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

В связи с этим в Москве продолжается дежурство бригад и спецтехники в местах возможных временных скоплений воды. Также специалисты прочищают водоприемные решетки.

Горожан попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что основная масса осадков в виде ливней с мокрым снегом выпадет в Москве до 15:00 и составит минимум 10 миллиметров осадков, что является пятой частью месячной нормы.

Также москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления. Оно будет отклоняться от нормы на 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются в четверг.