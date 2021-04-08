Ливни и снегопад обрушились на Москву

Фото: Агентство "Москва"
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
На столицу обрушились дождь и мокрый снег. В некоторых районах города возможен кратковременный прирост снежного покрова до 1–2 сантиметров. До конца дня местами порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.
В связи с этим в Москве продолжается дежурство бригад и спецтехники в местах возможных временных скоплений воды. Также специалисты прочищают водоприемные решетки.
Горожан попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Ранее сообщалось, что основная масса осадков в виде ливней с мокрым снегом выпадет в Москве до 15:00 и составит минимум 10 миллиметров осадков, что является пятой частью месячной нормы.
Также москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления. Оно будет отклоняться от нормы на 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются в четверг.
Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
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