Ливень и мокрый снег накроют Москву в четверг

Фото: Агентство "Москва"
В Москве в четверг выпадет до 40 процентов месячной нормы осадков. Ливень и мокрый снег принесет балканский циклон, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг Москву и Центральную Россию атакует циклон-балканец. Балканский циклон принесет много осадков – до 17 миллиметров, это 40 процентов месячной нормы. И самое забавное то, что он нам принесет осадки обложного и ливневого характера, переходящего в заряды мокрого снега", – цитирует РИА Новости синоптика.
Специалист отметил, что землю припорошит несколькими сантиметрами снега. При этом снежный покров высотой от 3 до 8 сантиметров растает на следующий день.
Кроме того, Тишковец предупредил, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +1... +3 градусов, а днем – до +3... +5. Также будет плохая видимость – до нескольких километров.
"Обрушение атмосферного давления до 730 миллиметров ртутного столба. Картинка будет достаточно показательная. Ухудшение будет буквально на сутки, после чего погода начнет улучшаться", – заключил синоптик.
При этом в ближайшие выходные москвичей ожидает "супервесна". Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков.
Синоптик рассказал, надолго ли в Москву пришло тепло
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