Теплая погода вернется в Москву к выходным

Фото: Москва 24/Юлия Широнина
Центр Европейской России ожидает прохладный четверг и солнечные, теплые выходные на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода... Во второй половине среды умеренный дождь, а 8 апреля Москва окажется в центре циклона. Будет облачно и хмуро", – рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он также отметил, что погода будет одинаковой и в ночное, и в дневное время суток.
Синоптик уточнил, что в четверг давление будет на 15–20 миллиметров ниже, чем обычно. Однако уже в пятницу давление вновь возрастет, а температура воздуха заметно повысится.
"В субботу будет 10–13 днем, а в воскресенье ночью будет около нуля, а днем – до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна", – заключил Вильфанд.
Ранее Минтранс Подмосковья призвал водителей быть аккуратными на дорогах из-за сильных порывов ветра и дождя. Кроме того, автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.
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