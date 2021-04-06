Температура воздуха в Москве превысила 10 градусов впервые с начала апреля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

С начала апреля температура воздуха в Москве впервые превысила отметку 10 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Днем 6 апреля столичный регион оказался в зоне теплого фронта огромного циклона с центром над севером Скандинавии. В Москве к 12:00 южный ветер усилился, порывы достигали 15 метров в секунду, в области (Шереметьево) – 17 метров в секунду", – отметили синоптики.

Они уточнили, что, несмотря на сильный ветер, ничего не стало препятствием для прогрева воздуха.

При этом ветер в Москве и области ожидается и в ближайшие два дня. Однако тепло кончится уже в этот четверг – днем температура понизится до 7 градусов.

Ранее россиян призвали адаптироваться к изменениям климата. Отмечалось, что в связи с глобальным потеплением необходимо инвестировать в обводнения и мелиорацию.

Специалисты заметили, что сами меры адаптации ясны, но необходимо применять их в соответствии с планом правительства, который был принят в 2019 году. Документ носит методический характер. Он обязывает ведомства, промышленность и регионы принять свои планы адаптации.