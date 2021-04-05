В Москву вернутся заморозки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за глубокого антициклона в столицу вернутся заморозки и снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Ухудшение погодных условий прогнозируется с 7 апреля. В городе усилится ветер, а небо затянут облака.

"В четверг дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра пятницы", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, в Москве за несколько дней может выпасть половина месячной нормы осадков – 20 миллиметров. Температура начнет повышаться ближе к выходным.

Ранее сообщалось, что в Москве на неделе полностью растает снег. По прогнозам синоптиков, в среду к столичному региону подойдет южный циклон, который принесет дожди и усиление ветра до 14 метров в секунду.