Снег в Москве полностью растает к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на неделе полностью растает снег, горожан ждут 12 градусов тепла и дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в понедельник максимальная температура составит до 10 градусов тепла. Во вторник будет облачно, вероятность дождя минимальная.

Уже в среду к столичному региону подойдет южный циклон, который принесет дожди и усиление ветра до 14 метров в секунду.

В четверг погода в Москве резко ухудшится из-за циклона. Ожидаются дожди и ветер порывами 15–17 метров в секунду. Однако температура по ночам начнет расти – уже в ночь на пятницу она будет достигать от 1 до 6 градусов.

"Несмотря на небольшие колебания температуры, ее среднесуточное значение на предстоящей неделе ожидается выше нормы на два-три градуса, а дожди окончательно расправятся со снежным покровом в столице", – заключили синоптики.

Ранее врач-терапевт высшей категории в разговоре с Москвой 24 рассказала о заболеваниях, которые обостряются на солнечном свете. Она также объяснила причины и проявления недугов и аллергий.