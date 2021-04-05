В Гидрометцентре перечислили регионы, которым может угрожать летняя засуха

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Названы регионы, которым может угрожать летняя засуха. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По прогнозам синоптика, засуха летом может фиксироваться в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
"Еще может быть (в списке потенциальных регионов с летней засухой. – Прим. Ред.) самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области", – сообщил Вильфанд.
Метеоролог объяснил, что засуха в указанных регионах станет следствием дефицита продуктивной влаги в почве.
"В остальных регионах ситуация нормальная", – заключил эксперт.
Ранее Вильфанд предупредил об опасном половодье в Подмосковье. По словам специалиста, в Московской области уровень воды на малых и средних реках поднимется на один-два метра.
В Москве до этого утвердили регламент действий городских служб при половодье и паводке. В документе прописаны зоны ответственности каждой службы, что позволит при необходимости синхронизировать работу и исключить нештатные ситуации.
Рекордные паводки пришли в Московскую область
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