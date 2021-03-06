В Москве утвердили регламент действий городских служб при половодье и паводке

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил об утверждении регламента взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка.

Как сообщает Агентство "Москва", регламенту обязаны будут следовать АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост".

"Документ предусматривает круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит службам синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций", – подчеркнул Бирюков.

Заммэра также уточнил, что гидротехнические службы Москвы готовы к прохождению паводка и половодья. По необходимости талый сток будут перенаправлять в свободные емкости 15 столичных водохранилищ.

Ранее Бирюков объявил, что столичная система водозабора готова к весеннему половодью. Он отметил, что на водохранилищах был опущен уровень воды (на 2-3 метра).

