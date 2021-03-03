В Москве создали отряд из 650 единиц техники для предотвращения летних пожаров

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московские власти сформировали специальный отряд из 650 единиц техники для предотвращения пожаров в столичном регионе в летний период, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Что такое Московский регион? Это 150 километров от центра Москвы – и дальше начинаются другие области. Если вдруг возгорание, то, конечно, дым и соответствующие угарные газы могут доходить и до Москвы. Поэтому наша задача – в первую очередь профилактика. Вторая составляющая – иметь силы для ликвидации пожарных проявлений. У себя на территории города создан специальный отряд – примерно 650 единиц техники", – заявил Бирюков.

Он отметил, что техника будет дежурить на ландшафтных территориях в круглосуточном режиме, ликвидируя все возможные возгорания.

Ранее в России был принят закон о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при ЧС. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации для граждан штрафы составят от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.