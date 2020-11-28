Столичные пожарные рассказали о своей работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные пожарные поделились подробностями своей работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящее время на Тверском бульваре в Москве проходит фотовыставка о сотрудниках сферы безопасности. На снимках изображены служащие МВД России, Росгвардии, МЧС России. Там же расположены фотографии пожарных Николая Демиденко и Константина Ефимова, которые имеют большое количество наград и титулов.

Лейтенант внутренней службы, начальник караула пожарно-спасательной части № 12 Управления по ВАО Главного управления МЧС России по Москве, пожарный Николай Демиденко поделился, что работает в пожарной охране уже восемь лет из своих 27.

"После девятого класса я поступил в технический пожарно-спасательный колледж № 57 имени В.М. Максимчука и еще не знал, кем буду работать. На первом курсе увлекся пожарно-прикладным спортом: подъемом по штурмовым лестницам, боевым развертыванием пожарной техники", – сказал Демиденко, добавив, что после поступил на службу МЧС.

Старший прапорщик внутренней службы, командир отделения пожарно-спасательной части № 113 Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по Москве Константин Ефимов служит в пожарной охране уже 24 года. Сейчас ему 41 год. Специалист не считает свою профессию особенной.

"Работа как работа. Быть пожарным не лучше и не хуже, чем, к примеру, электриком или сантехником", – отметил Ефимов. Он уже сейчас может выйти на пенсию, но пока сам этого не хочет.

Демиденко поделился, что самым страшным пожаром в его жизни стало возгорание на Ленинградском шоссе. Тогда загорелось административное здание, три этажа были охвачены огнем.

"Там были деревянные перекрытия, была угроза обрушения. Я пробирался сквозь едкий черный дым почти на ощупь. Проскочил", — вспомнил пожарный.

Также он рассказал, как спас из горящей квартиры беременную кошку, которая впоследствии родила здоровых котят.

Отмечается, что спасать животных бывает сложно, поскольку они могут царапаться или кусаться из-за испуга. Также они быстрее человека начинают задыхаться от дыма.

"Как-то горела квартира заводчицы кошек, ее в этот момент не было дома. Мы с ребятами вбегаем, а там 15 полуживых кошек с котятами. В одеяла их укутали – и скорее во двор, разложили на скамейках. Все оклемались", – рассказал Константин Ефимов.

Трудности бывают и при спасении людей. Многие из-за стресса не хотят выходить из квартиры. В этом случае стоит использовать психологическую подготовку и убеждать людей. Это же необходимо делать при необходимости выбираться из квартиры через окно. За плечами Ефимова имеется случай, когда он вытащил женщину с ребенком, подставив к балкону 6 этажа автолестницу.

При этом, по словам спасателей, особо сложными являются пожары, когда в помещении находится большое количество людей. За считанные минуты пожарным необходимо всех вывести.

Спасатель Демиденко однажды спас семь человек, еще 22 эвакуировал. А Константин Ефимов как-то работал в студенческом общежитии. "Пожар произошел в тот момент, когда студенты находились в нем, началась паника. Пришлось быстро надевать на всех маски и выводить. Я потерял счет людям, которых спасал", – добавил Ефимов.

Николай Демиденко признается, что переживает за коллектив и за своих родных, боясь, что будет с ними, если он не вернется с задания.

"Сначала мама была в шоке, когда увидела меня в форме. А жена знала, за кого выходит замуж. Четырехлетняя дочка и вовсе гордится папой, приходит ко мне в часть на экскурсию", – говорит Демиденко.

Константин Ефимов рассказал, что его супруга первое время переживала, а после привыкла.

"Я не герой. Вот врачи – герои. А люди нашей профессии просто делают свою работу", – сказал Константин Ефимов.

Пожарные заключили, что в настоящее время в городе стало намного меньше пожаров. Они связывают это с внимательностью горожан и системой безопасности в современных зданиях.

Ранее сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Потапов спас двух детей при пожаре в частном доме в Алтайском крае.

