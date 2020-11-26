Росгвардеец вынес двух детей из горящего дома в Бийске

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Потапов спас двух детей при пожаре в частном доме в Алтайском крае, сообщает РИА Новости.

Девочка 11 лет и ее брат 3 лет были в доме на Угольной улице в Бийске одни, когда вспыхнул пожар. Росгвардеец Евгений Потапов, находившийся в отпуске, проезжал рядом с горящим зданием. Он сообщил о возгорании спасателям, а сам поспешил к горящему дому, из которого слышался детский крик.

Дверь была охвачена огнем, поэтому Потапов решил влезть в дом через окно. На подоконнике сидела девочка. На вопрос, одна ли она в доме, она ответила, что где-то внутри находится ее младший брат.

Росгвардеец нашел мальчика и вынес его на руках. Его сестре он помог выбраться через окно. Потапов посадил детей в автомобиль и закутал их в свою куртку.

Дети не пострадали. О поступке Росгвардейца стало известно после того, как мать спасенных детей обратилась с благодарностью к руководству его отдела.

Ранее в трехэтажном здании на юго-востоке Москвы произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать.

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