Пять человек спасены при пожаре на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пять человек спасли при тушении пожара в доме на Шоссейной улице, 57 в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС по столице.

В ведомстве отметили, что 21 ноября в службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Печатниках. Пожар произошел на 6-м этаже 12-этажного дома. В одной из квартир на площади 10 квадратных метров загорелись личные вещи и мебель жильцов. Специалисты потушили пожар.

"Благодаря слаженным действиям пожарных с вышележащих этажей было спасено пять человек, в том числе двое детей", – сообщили в МЧС.

Ранее на юге Москвы загорелся трамвай. Пламя охватило машину на конечной остановке "Нагатинский затон".