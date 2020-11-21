Пять человек спасены при пожаре на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пять человек спасли при тушении пожара в доме на Шоссейной улице, 57 в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС по столице.
В ведомстве отметили, что 21 ноября в службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Печатниках. Пожар произошел на 6-м этаже 12-этажного дома. В одной из квартир на площади 10 квадратных метров загорелись личные вещи и мебель жильцов. Специалисты потушили пожар.
"Благодаря слаженным действиям пожарных с вышележащих этажей было спасено пять человек, в том числе двое детей", – сообщили в МЧС.
Ранее на юге Москвы загорелся трамвай. Пламя охватило машину на конечной остановке "Нагатинский затон".
Пять человек спасли при пожаре в многоэтажке в Печатниках