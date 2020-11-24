Возгорание произошло в трехэтажном здании в Лефортове

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В здании на юго-востоке столицы произошел пожар. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.

Уточняется, что огонь охватил трехэтажное здание на улице Красноказарменной, доме 12, корпусе 3. В настоящее время пожар ликвидирован.

О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее Мосгаз опроверг информацию о взрыве газа в жилом доме на улице Малой Тульской. Как уточнили в пресс-службе организации, все газовые приборы в квартире целы и герметичны, нарушений в их работе нет.