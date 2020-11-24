Мосгаз опроверг информацию о взрыве газа в жилом доме на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сведения о взрыве газа в квартире многоэтажного дома, находящегося на улица Малой Тульской, не подтвердились. Об этом заявили представители компании Мосгаз в Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе, все газовые приборы в квартире целы и герметичны, нарушений в их работе нет. "Аварийная бригада оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры", – говорится в сообщении.

Бригаду Мосгаза, прибывшую на место, встретила хозяйка квартиры, которая сказала, что "хлопок на самом деле был в телепередаче". В организации напомнили, что если москвичи почувствовали запах газа, то надо вызывать аварийную бригаду по телефону 104.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ сообщили, что на месте происшествия работают пожарные. При этом жильцов многоэтажки не эвакуировали.