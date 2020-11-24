Хлопок газа произошел в многоэтажном жилом доме на юге столицы

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В одной из квартир многоэтажного жилого дома на юге столицы произошел хлопок газа, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По адресу улица Малая Тульская, дом 8, в квартире девятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, жильцов многоэтажки не эвакуировали.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ сообщили, что на месте происшествия работают пожарные.

В июле один человек погиб при взрыве в жилом доме под Тверью. Предполагается, что причиной происшествия стали нарушения при эксплуатации газового оборудования.