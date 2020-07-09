Один человек погиб при взрыве в жилом доме под Тверью

16:48
Фото: vk.com/vvvolochke
Женщина погибла в результате взрыва бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости.
"Девятого июля в 14:24 (мск) в городе Вышнем Волочке на Улице 9 Января на первом этаже пятиэтажного здания произошел хлопок бытового газа", – сообщил собеседник информагентства в экстренных службах региона.
Из здания были эвакуированы жильцы. Погибшей оказалась хозяйка квартиры.
По предварительным данным, причиной взрыва считается нарушение в эксплуатации газового оборудования. Обстоятельства произошедшего уточняются, на месте работает следственная группа.
В конце июня пожар и взрыв произошли на улице Проходчиков в Москве. Сообщалось, что причиной происшествия стало возгорание газа. Данную версию впоследствии опровергли в Мосгазе.
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