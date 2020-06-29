Прокуратура начала проверку после взрыва газа на северо-востоке Москвы

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Прокуратура Москвы проверит обеспечение безопасности газового оборудования после взрыва в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.

"Прокуратура Москвы организовала проверку по факту хлопка и пожара, произошедших в жилом доме на улице Проходчиков. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования", – сказала Нефедова.

Она отметила, что прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, а также жилищных прав проживающих в доме людей. Нефедова уточнила, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Еще шесть человек были спасены пожарными во время ликвидации возгорания.

О взрыве на улице Проходчиков стало известно днем 29 июня. Изначально предполагалось, что загорелась только одна квартира, однако впоследствии выяснилось, что огонь охватил четыре помещения. По некоторым данным, взрывом были нарушены внутренние перекрытия.

Возгорание ликвидировали в 14:32. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Из-за ЧП движение транспорта по участкам улицы Проходчиков и в Малыгинском проезде перекрыто.

