Пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы потушен

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Пожар, возникший после взрыва в жилой пятиэтажке на северо-востоке столицы, потушен, сообщает ТАСС

Возгорание ликвидировали в 14:32. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Из-за ЧП движение транспорта по участкам улицы Проходчиков и в Малыгинском проезде перекрыто. Автомобилистов просят искать пути объезда.

По данным Главного управления МЧС России по Москве, из загоревшегося здания спасатели вывели семь человек.

Возгорание произошло на третьем этаже жилой пятиэтажки. Ранее пожар локализовали.

О взрыве на улице Проходчиков стало известно днем 29 июня. Изначально предполагалось, что загорелась только одна квартира, однако впоследствии выяснилось, что огонь охватил четыре помещения.

По данным источника ТАСС, в результате ЧП пострадали семь человек, один человек погиб.

