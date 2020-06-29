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Происшествия

14:12

Пожар в доме на северо-востоке столицы локализован

происшествия пожар

Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-востоке Москвы

Пожар в квартире на северо-востоке столицы локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городе в микроблоге в Twitter.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

ЧП произошло на третьем этаже жилой пятиэтажки. Спасено шестеро человек, из них четверых проверяют медики. Информации о пострадавших не поступало.

СМИ ранее передавали данные о четверых пострадавших при взрыве на улице Проходчиков, после которого возник пожар. Утверждалось также, что эвакуировали всех жильцов дома.

По некоторым данным, взрывом были нарушены внутренние перекрытия. Источник Агентства "Москва" уточняет, что причиной происшествия стал хлопок газа в одной из квартир.

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