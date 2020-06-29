Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

Момент взрыва в доме на северо-востоке Москвы попал на видео. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. ЧП произошло на третьем этаже жилой пятиэтажки. На данный момент пожар локализован.

О взрыве на улице Проходчиков стало известно днем 29 июня. Изначально предполагалось, что загорелась только одна квартира, однако впоследствии выяснилось, что огонь охватил четыре помещения.

По данным Главного управления МЧС России по Москве, из загоревшегося здания спасатели вывели шесть человек.

