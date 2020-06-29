Четыре человека пострадали при взрыве и пожаре в доме на северо-востоке столицы – СМИ

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Четыре человека пострадали при взрыве и пожаре в жилом доме на северо-востоке столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате происшествия четыре человека пострадали, они переданы медикам. Эвакуирован весь дом", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Также отмечается, что огонь охватил четыре квартиры.

В пресс-службе ГУ МЧС России по столице сообщили, что пожарные спасли шесть человек в ходе тушения возгорания.

"По прибытии установлено, что происходит возгорание в нескольких квартирах на третьем этаже пятиэтажного здания. Из огня спасены шесть человек", – сказал сотрудник пресс-службы Агентству "Москва".

Взрыв и пожар произошли в понедельник днем на улице Проходчиков, доме 3. Там наблюдается открытое горение из окон.