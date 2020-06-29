Шесть человек спасли при ликвидации возгорания в квартирах на северо-востоке столицы

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Очевидцы показали последствия взрыва и пожара в доме на северо-востоке столицы

Шесть человек спасли пожарные при ликвидации возгорания в нескольких квартирах на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Возгорание происходит в доме 3 на Проходчиковой улице. Огонь наблюдается в нескольких квартирах на третьем этаже пятиэтажного здания. В то же время источник в экстренных службах рассказал агентству, что возгорание происходит в четырех квартирах.

Взрыв и пожар произошли в понедельник днем. При инциденте пострадали четыре человека. Их сейчас осматривают медики. Из дома эвакуированы все жильцы.

Ранее пожар произошел на улице Шолохова в Москве. Возгорание удалось оперативно потушить, никто не пострадал. После эвакуации спасатели приступили к проливу подъезда.