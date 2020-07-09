В Южно-Сахалинске мужчина устроил взрыв в многоквартирном доме после ссоры с женой

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В Южно-Сахалинске произошел взрыв в многоквартирном доме. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что в подвале дома произошел взрыв баллона с газом. В результате произошло частичное разрушение межэтажного перекрытия между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже.

Как рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко, взрыв устроил жилец дома после ссоры со своей женой.

"По данным следствия, мужчина днем поссорился с женой. <...> В подвале он хранил несколько принадлежащих ему баллонов с газом, один из которых он открыл", – пояснил глава региона.

В результате случившегося пострадал один человек – жена устроившего взрыв жильца. Она получила ожоги 80 процентов тела. При этом женщина смогла дать первые показания правоохранительным органам.

Отмечается, что еще 23 человека были эвакуированы из здания силами спасателей.

Сейчас на место происшествия прибыл губернатор. Ведется разработка планов по ликвидации ЧС.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Кирове. В результате случившегося пострадал один человек.