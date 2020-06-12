Емкость со сжиженным газом взорвалась в Казани

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В Казани взорвалась емкость со сжиженным газом. Как сообщает РИА Новости, один человек в результате аварии погиб.

"В 21.56 поступило сообщение о пожаре на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Предположительно, произошел взрыв сжиженного газа на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубических метров с последующим горением. Есть угроза остальным емкостям, ранг пожара – №4", – сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из-за взрыва также пострадали три человека. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия сохраняется угроза распространения пожара на другие строения. К работе по тушению возгорания подготавливают пожарный вертолет.

