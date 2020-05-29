Хлопок газа случился в жилом доме в Хабаровском крае

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Взрыв газа случился в жилом доме в городе Амурск Хабаровского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Известно, что хлопок случился около 7:00 (00:00 по московскому времени).

"Произошел хлопок с последующим возгоранием. На место прибыли спасатели пожарно-спасательного гарнизона, пожар был оперативно ликвидирован", – сообщили в МЧС.

Там отметили, что из дома спасатели эвакуировали 8 жильцов. При этом в результате хлопка пострадал один человек.

"Мужчина получил ожоги и был госпитализирован", – подтвердили в пресс-службе.

От взрыва также пострадала квартира площадью 45 квадратных метров. При этом конструкции дома не были задеты.

К ликвидации последствий были привлечены 27 человек. По факту случившегося начата проверка.

Ранее взрыв газового баллона произошел на "Восточной верфи" во Владивостоке. В результате взрыва пострадал один человек.