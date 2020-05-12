Взрыв газового баллона случился на "Восточной верфи" во Владивостоке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Взрыв газового баллона случился на судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке.

Как рассказал директор предприятия Олег Сиденко, в результате произошедшего один человек получил ожоги.

"Ему (пострадавшему – Прим.ред.) оказана медицинская помощь", – сообщил Сиденко.

Кроме того, по информации директора верфи, хлопок произошел на открытом воздухе. Отмечается, что ни одно из ремонтируемых судов не пострадало.

Сейчас на месте случившегося ведется расследование причин взрыва.

Ранее хлопок газа случился в жилом доме в Краснодаре. После взрыва на одном из балконов случился пожар. Спасателям удалось вывести из здания 35 жильцов. При этом один человек в результате случившегося погиб.