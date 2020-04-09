Взрыв произошел в БЦ в центре Москвы

Видео: Москва 24

Взрыв произошел в здании бизнес-центра "Панорама" в центре столицы.

ЧП случилось на восьмом этаже объекта на 2-й Брестской улице, напротив расположено посольство Словакии.

Оперативная дежурная смена пресс-службы и ЦУКС ГУ МЧС России по столице рассказала Москве 24, что данных о взрыве пока нет.

"Пока есть информация, что в здании по адресу 2-я Брестская, дом 8, произошло возгорание на площади 5 квадратных метров, которое было ликвидировано пожарной охраной", – уточнили там. По предварительным данным, никто не пострадал.

Люди выводятся на улицу. Сотрудники МЧС на месте выясняют подробности инцидента.

8 апреля на западе столицы загорелся дом престарелых. Четыре человека погибли, 10 пострадали. 50 человек вызволили из горящего здания в ходе спасательных работ. Было возбуждено уголовное дело, проверку взял на контроль прокурор.

