СК назвал основные версии пожара в частном доме престарелых

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Представитель Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова рассказала о причинах возникновения возгорания в одном из столичных частных домов престарелых, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что приоритетной версией следователи считают неисправности в работе электропроводки и котла отопления. Однако в Следственном комитете продолжают рассматривать и иные возможные причины возникновения пожара.

В частности, существовала версия, согласно которой очаг возгорания появился после взрыва паров топлива в котельной на цокольном этаже. Детонация случилась же из-за нарушения правил безопасности и технологического процесса при обнаружении неисправности.

Также после происшествия выдвигалась предварительная версия, рассматривающая возможность возникновения короткого замыкания вследствие перегрева кабеля.

Пожар в доме престарелых на западе Москвы случился 8 апреля по адресу 3-я Мякининская улица, дом 12. В результате происшествия четыре человека погибли, 10 пострадали. 50 человек вызволили из горящего здания в ходе спасательных работ.