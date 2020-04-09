СК назвал основные версии пожара в частном доме престарелых

10:20
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Представитель Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова рассказала о причинах возникновения возгорания в одном из столичных частных домов престарелых, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что приоритетной версией следователи считают неисправности в работе электропроводки и котла отопления. Однако в Следственном комитете продолжают рассматривать и иные возможные причины возникновения пожара.
В частности, существовала версия, согласно которой очаг возгорания появился после взрыва паров топлива в котельной на цокольном этаже. Детонация случилась же из-за нарушения правил безопасности и технологического процесса при обнаружении неисправности.
Также после происшествия выдвигалась предварительная версия, рассматривающая возможность возникновения короткого замыкания вследствие перегрева кабеля.
Пожар в доме престарелых на западе Москвы случился 8 апреля по адресу 3-я Мякининская улица, дом 12. В результате происшествия четыре человека погибли, 10 пострадали. 50 человек вызволили из горящего здания в ходе спасательных работ.
В доме престарелых "Третий возраст" произошел пожар
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