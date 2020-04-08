08 апреля, 23:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в доме престарелых в Кунцево.
"К моему глубокому сожалению, при пожаре в частном пансионате, по предварительным данным, два человека погибли. Приношу искренние соболезнования близким", – написал мэр в Twitter.
По словам Собянина, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Будет проведено тщательное расследование причин происшествия", – заключил мэр.возбуждено уголовное дело. Проведение проверки также взял на контроль прокурор Москвы Денис Попов.
Пожар в доме престарелых "Третий возраст" произошел вечером 8 апреля по адресу: 3-я Мякининская улица, 12. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Видео: телеграм-канал MashВ результате ЧП погибли два человека, около 10 пострадали, еще около 50 человек спасли. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание.
Большинство постояльцев дома престарелых спасены
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