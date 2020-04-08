Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в доме престарелых в Кунцево.

"К моему глубокому сожалению, при пожаре в частном пансионате, по предварительным данным, два человека погибли. Приношу искренние соболезнования близким", – написал мэр в Twitter.

По словам Собянина, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Будет проведено тщательное расследование причин происшествия", – заключил мэр.

Видео: Москва 24

По факту пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице возбуждено уголовное дело. Проведение проверки также взял на контроль прокурор Москвы Денис Попов.

Пожар в доме престарелых "Третий возраст" произошел вечером 8 апреля по адресу: 3-я Мякининская улица, 12. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Видео: телеграм-канал Mash

Большинство постояльцев дома престарелых спасены