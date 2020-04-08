Большинство проживающих в доме престарелых, где произошел пожар, спасены – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство проживающих в пансионате для престарелых, где произошел пожар, спасены. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются", – написал мэр столицы в Twitter.

Возгорание произошло в четырехэтажном административном здании на 3-й Мякининской улице на минус первом этаже.

Пятьдесят человек были эвакуированы и 18 спасены. Число погибших при пожаре в возросло до двух человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

Стали известны подробности пожара на западе Москвы

Ранее пожар произошел в одноэтажном ангаре на северо-востоке столицы. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.