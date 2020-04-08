Дом престарелых загорелся на западе Москвы

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Пожар произошел в доме престарелых на западе Москвы. Что горит и площадь пожара уточняется, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание произошло на минус первом этаже в четырехэтажном здании по адресу 3-я Маякининская д.12. На данный момент спасено 3 человек, 50 человек эвакуировано. Сведений о пострадавших нет.

Сейчас идет тушение пожара. На место отправлены автобусы для временного размещения людей.

К месту происшествия выехал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.