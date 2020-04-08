СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания в частном пансионате для престарелых на западе Москвы, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, вечером 8 апреля в доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошел пожар. В здании находилось более 50 человек.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствию предстоит выяснить причины произошедшего. В рамках расследования меры обеспечения противопожарной безопасности в доме престарелых проверят на соответствие установленным законом требованиям.

В результате ЧП погибли 2 человека, 10 пострадали.

Сильное задымление произошло в доме в районе Кунцево. Было эвакуировано 50 человек. В 22:20 огонь потушили.

Движение транспорта на Мякининской улице, где произошел пожар, ограничено.