Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08 апреля, 22:54

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых

происшествия пожар

Фото: Москва 24

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания в частном пансионате для престарелых на западе Москвы, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, вечером 8 апреля в доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошел пожар. В здании находилось более 50 человек.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствию предстоит выяснить причины произошедшего. В рамках расследования меры обеспечения противопожарной безопасности в доме престарелых проверят на соответствие установленным законом требованиям.

В результате ЧП погибли 2 человека, 10 пострадали.

Сильное задымление произошло в доме в районе Кунцево. Было эвакуировано 50 человек. В 22:20 огонь потушили.

Движение транспорта на Мякининской улице, где произошел пожар, ограничено.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать