Автоэксперт Кузин: езда на нейтрали и перекачанные шины не экономят топливо

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Популярные советы по экономии топлива не всегда работают и могут навредить автомобилю. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель автосервиса Андрей Кузин.

По словам эксперта, в одном из распространенных мифов говорится, что накат на нейтрали помогает экономить бензин.

В современных автомобилях с электронным впрыском при движении на передаче с отпущенной педалью газа подача топлива часто почти полностью прекращается. Если же переключиться на нейтраль, двигатель продолжит работать на холостом ходу и расходовать бензин.

Такой способ лишает водителя торможения двигателем, из-за чего возрастает нагрузка на тормоза, а на скользкой дороге становится сложнее контролировать машину.

Автоэксперт также предостерег от попыток снизить расход за счет повышенного давления в шинах. Экономия в таком случае минимальна, зато автомобиль становится жестче, сцепление с дорогой ухудшается, а протектор стирается быстрее.

Недостаточное давление тоже приводит к проблемам, шины сильнее нагреваются, изнашиваются по краям и увеличивают расход топлива. Проверять давление следует на холодных колесах не реже одного раза в месяц.

Еще одно заблуждение связано с кондиционером. Считается, что открытые окна всегда позволяют тратить меньше топлива. На небольшой скорости в городе это действительно может быть выгоднее, но на трассе опущенные стекла ухудшают аэродинамику автомобиля.

Кузин пояснил, что при скорости до 50–60 километров в час можно ехать с открытыми окнами, а при разгоне выше 80–90 километров в час чаще экономичнее включить кондиционер.

Не всегда помогает и езда на максимально высокой передаче. Такой режим подходит для движения по ровной дороге при небольшой нагрузке. Если автомобиль начинает вибрировать, гудеть и медленно разгоняться, значит, двигатель работает "внатяг", что повышает его износ. При подъеме, полной загрузке машины или обгоне лучше перейти на пониженную передачу.

Кузин отметил, что сомнительны и другие популярные рекомендации, в том числе советы о системе "старт-стоп", движении за грузовиком, точности указателя уровня топлива и расчете, будто "пяти литров хватит".

По словам автоэксперта, надежнее всего экономить помогает исправный автомобиль, нужно вовремя менять расходные материалы, следить за давлением в шинах и избегать резких ускорений. При этом стремление сократить расход не должно идти в ущерб безопасности или оборачиваться дорогостоящим ремонтом.

Ранее адвокат Эмин Гейдаров рассказал, что водители могут взыскать с АЗС ущерб, если автомобиль сломался из-за некачественного бензина. Для этого нужно подтвердить связь между топливом и неисправностью машины, а затем направить владельцу заправки письменную претензию. Если компания откажется возмещать расходы, автомобилист вправе обратиться в суд.

