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24 сентября, 17:04

Происшествия

В Нижнем Новгороде девушка с кувалдой повредила несколько машин

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ"

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали женщину, которая повредила припаркованные во дворе автомобили кувалдой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. В местных соцсетях появились фото и видео, на которых видно, как женщина с большим молотком разбивала стекла машин и оставляла вмятины на капотах. Полицейские оперативно установили участницу происшествия.

"Женщина 1986 года рождения находится в отделе полиции и в ближайшее время будет передана медицинским работникам для оказания ей необходимой помощи", – рассказали в ведомстве.

Ранее в подмосковном Королеве был арестован 33-летний местный житель, который сжег 6 машин, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы. По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что у одной из припаркованных машин не заперта дверь. Он открыл ее и с помощью зажигалки поджег заднее сиденье.

После этого огонь перекинулся на рядом стоящие машины. В результате три автомобиля сгорели полностью, еще три были повреждены. Полицейские оперативно установили подозреваемого и задержали его в тот момент, когда он наблюдал за пожаром. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

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