В Дмитрове женщина из ревности подожгла автомобиль и дом бывшего возлюбленного

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге автомобиля и дома бывшего возлюбленного на почве ревности. Ущерб составил 2,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, фигурантка проникла на дачный участок мужчины, с которым ранее состояла в отношениях, подожгла его машину, а затем зашла в одноэтажный дом и подожгла его изнутри. В результате строение полностью сгорело.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Задержанной назначили подписку о невыезде.

Ранее житель Омской области застрелил своего друга, пытаясь расправиться с бывшей возлюбленной из-за ревности.

Сначала мужчина направил оружие на девушку, но она попыталась убежать. Тогда, по предварительной информации, друг подозреваемого встал между ними, после чего мужчина совершил выстрел.