Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 14:54

Шоу-бизнес

Блогер-миллионер Джанлука Вакки отвел дочь в первый класс

Фото: legion-media.com/IPA/BACKGRID

Блогер Джанлука Вакки, который стал известен как "танцующий миллионер", отвел дочь в первый класс. Об этом сообщила его возлюбленная Шэрон Фонсека на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Маленькая, но важная веха. Я всегда буду гордиться тобой, моя Блу. Постараюсь всегда помнить, что нужно смотреть на жизнь твоими глазами", – написала модель.

Вакки и Фонсека вместе почти 10 лет. В 2020 году у пары родилась дочь, которую назвали Блу Иерусалима. Девочка появилась на свет с патологией лица, которая называется волчьей пастью. В 5 месяцев ребенку сделали операцию. Теперь пара поддерживает благотворительные фонды, помогающие детям с врожденным дефектом.

Итальянский бизнесмен прославился в 2016 году благодаря танцевальным роликам, которые набирали миллионы просмотров за несколько дней. Сейчас он продолжает публиковать подобные видео, но делает это реже.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика