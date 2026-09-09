Блогер-миллионер Джанлука Вакки отвел дочь в первый класс

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Блогер Джанлука Вакки, который стал известен как "танцующий миллионер", отвел дочь в первый класс. Об этом сообщила его возлюбленная Шэрон Фонсека на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Маленькая, но важная веха. Я всегда буду гордиться тобой, моя Блу. Постараюсь всегда помнить, что нужно смотреть на жизнь твоими глазами", – написала модель.

Вакки и Фонсека вместе почти 10 лет. В 2020 году у пары родилась дочь, которую назвали Блу Иерусалима. Девочка появилась на свет с патологией лица, которая называется волчьей пастью. В 5 месяцев ребенку сделали операцию. Теперь пара поддерживает благотворительные фонды, помогающие детям с врожденным дефектом.

Итальянский бизнесмен прославился в 2016 году благодаря танцевальным роликам, которые набирали миллионы просмотров за несколько дней. Сейчас он продолжает публиковать подобные видео, но делает это реже.

