В Туве спасатели эвакуировали сорвавшуюся со склона горы Догээ девушку

Фото: MAX/"МЧС России"

Спасатели помогли девушке, которая сорвалась со склона горы Догээ в Туве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел в районе 9-го километра микрорайона Вавилинский Затон Кызыла. 23-летняя пострадавшая находилась на склоне и не могла пошевелиться.

Из-за возможных травм спасатели действовали очень аккуратно. Девушку закрепили на жестких носилках и спустили со склона, после чего она была передана медикам. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Эльбрусе пропали восемь туристов. Их искали по южному склону горы, в поисках были задействованы 14 спасателей. Через некоторое время группу нашли живой. Альпинистов эвакуировали на поляну Азау, от медицинской помощи они отказались.

