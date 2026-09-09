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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель вступили в перепалку в немецком Бундестаге из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Вайдель обвинила правительство ФРГ в разжигании конфликта. По ее словам, пока Вашингтон пытается положить конец противостоянию, Германия лишь усиливает военную пропаганду и обостряет противостояние с Россией.

Кроме того, сопредседатель АдГ добавила, что Берлин сжигает последние мосты с Москвой, чтобы отвлечь внимание от своих собственных "катастрофических политических достижений".

В ответ Мерц заявил, что России не угрожали ни НАТО, ни ЕС, ни Германия. Он подчеркнул, что Киев бьется за свободу в том числе Берлина, а АдГ пытается поменять Россию и Украину ролями.

"А вы тем не менее поддерживаете Россию. Именно в этом заключается глубокий разрыв между вами и нами", – сказал канцлер.

Ранее Мерц на пресс-конференции в Берлине уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной отставке на фоне низкой популярности. При этом он дал понять, что не собирается уходить, и не раскрыл планы на перевыборы в 2029 году.

В это же время, по мнению президента США Дональда Трампа, победа "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт стала результатом недовольства немцев миграционной политикой правительства.

