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09 сентября, 15:06

Происшествия

Пропавший в Бурятии турист погиб из-за нападения медведя

Фото: телеграм-канал SHOT

На теле пропавшего в Баргузинском заповеднике мужчины обнаружили множественные травмы, характерные для нападения медведя. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СК предупредили, что посещать леса региона в настоящий период небезопасно из-за высокой активности медведей. Тем, кто все же отправился на природу, в ведомстве рекомендовали учитывать риски и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Турист пропал 6 сентября на "Тропе испытаний". Он приехал в парк с семьей, расстался с родными в селе Максимиха и отправился в поход на полуостров Святой Нос. Близкие ждали мужчину к вечеру, но он не появился и не выходил на связь. В связи с произошедшим и участившимися выходами бурых медведей маршруты "Тропа испытаний" и "В бухту Змеиная" закрыли.

Тело пропавшего мужчины 9 сентября обнаружили родственники. К поисковой операции также привлекались спасатели, инспекторы Баргузинского участка ГИМС, сотрудники полиции, представители нацпарка и местные жители. Кроме того, была использована авиация.

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