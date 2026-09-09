Найдено тело туриста, пропавшего на "Тропе испытаний" в нацпарке в Бурятии

Фото: MAX/"МЧС Республики Бурятия"

В Баргузинском районе Бурятии завершились поиски туриста, пропавшего на полуострове Святой Нос. Его тело обнаружили родственники, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

К поисковой операции привлекались спасатели Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, инспекторы Баргузинского участка ГИМС, сотрудники районного отдела МВД, представители нацпарка и местные жители.

Для поиска в труднодоступных участках использовалась авиация. Вертолет Ми-8 доставил спасателей к полуострову Святой Нос из Улан-Удэ. Также с воздуха поиск вел мобильный расчет беспилотной авиационной системы.

Участники операции обследовали 64 километра лесов, а также 406 километров акватории и береговой линии. Авиагруппировка совершила два полета на Ми-8 и 12 полетов беспилотной авиационной системы.

Мужчина ушел в поход на полуострове Святой Нос 6 сентября и пропал. Его семья осталась в селе Максимиха, а сам он отправился на "Тропу испытаний". С собой у него было немного запасов еды, а телефон он оставил в машине.

