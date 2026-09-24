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24 сентября, 16:41

Шоу-бизнес

Экс-продюсер Газманова попросил суд изменить дело на предпринимательское мошенничество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Бывший продюсер народного артиста Олега Газманова Филипп Росса и его защита просят суд переквалифицировать дело на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

Обвинительное заключение по делу Россы было зачитано прокурором в суде. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, однако попросил суд переквалифицировать дело.

Судебный процесс касается нарушений условий договоров, поэтому сторона защиты просит изменить статью на мошенничество с преднамеренным неисполнением обязательств по договору в крупном размере (часть 6 статьи 159 УК РФ).

По статье, указанной в материалах, Россе грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Однако в случае переквалификации дела заключение может снизиться до 8 лет лишения свободы и штрафа до 80 тысяч рублей.

Подсудимый также поблагодарил артиста за то, что тот не стал выдвигать гражданский иск и иные претензии. По словам Россы, находясь в СИЗО, он написал Газманову письмо с извинениями, которые тот принял.

Уголовное дело в отношении Россы было возбуждено 5 марта 2026 года. Бывший продюсер Газманова, по данным следствия, систематически передавал неустановленным лицам фото, произведения артиста и права на их использование. Впоследствии материальный ущерб он возместил певцу в полном объеме, он составил 17,5 миллиона рублей.

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